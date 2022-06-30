Акции "Газпрома" упали на 30 процентов

Акции "Газпрома" перешли к резкому падению и уже теряют 30 процентов.
Этому поспособствовало решение акционеров "Газпрома" не выплачивать дивиденды, несмотря на обратные рекомендации совета директоров.
"Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере", — цитирует заместителя председателя правления компании Фамила Садыгова пресс-служба "Газпрома".
После объявления решения бумаги "Газпрома" рухнули сначала на 15%, а позже и на 30%.
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