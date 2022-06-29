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Патриоты призвали СКР и Генпрокуратуру разобраться с инцидентом о срыве патриотической выставки
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  • Опубликована сегодня в 15:11

Патриоты призвали СКР и Генпрокуратуру разобраться с инцидентом о срыве патриотической выставки

Российский бизнесмен и общественник Александр Колос направил в Следственный комитет России и Генпрокуратуру письмо, в котором просил силовиков внести ясность в деле по поводу срыва в Пушкинском районе Санкт-Петербурга военно-патриотической выставки. Причем данное мероприятие проводилось в поддержку СВО ВС РФ на украинской территории.

В Пушкине 26 июня представители районной администрации закрыли выставку "Мариуполь-битва за русский мир", которую включили в программу фестиваля "День русской славы" патриотического центра "Ленинградский доброволец". Заместитель главы Пушкинского района Татьяна Боголюбова не помешала чиновничьему произволу

Активиста Александра Колоса возмутило такое антипатриотичное решение районных властей. Он обратился в СКР и Генпрокуратуру, чтобы силовики вынесли свою справедливую оценку антипатриотическому настрою Пушкинской администрации. Активист твердо уверен, что вся мера ответственности за этот случай должны нести власти Петербурга. Чиновники, давно "засевшие" в своих высоких кабинетах, стараются "не отсвечивать". Однако в этом конкретном случае запрета пророссийской экспозиции малодушие представителей власти очевидно переросло в "откровенный саботаж".

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