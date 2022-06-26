Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.06.2022 : 53,3234
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.06.2022 : 55,964
Жители Петербурга пожаловались на
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 18:24

Жители Петербурга пожаловались на "лысый" газон в зонах отдыха

Петербуржцы обратились к Смольному с просьбой усилить уход за газоном в зонах отдыха. По словам горожан, сейчас многие газоны в парках кажутся "лысеющими", так как трава растет "островками" или вообще отсутствует. Все это негативно отражается не только на внешнем виде, но и на экологии города в целом.

Так, один из жителей Петербурга Сергей пожаловался на отсутствие травяного покрова в одном из парков Московского района.

"Газон — это когда растет трава", — констатировал петербуржец.

Жители Петербурга пожаловались на "лысый" газон в зонах отдыха. 10805.png

На необходимость восстановить газоны указывают и в Невском районе, и в Василеостровском.

Горожане подчеркнули, что требования восстановить газоны это не просто каприз, а жизненно необходимое для городской среды действие, особенно в условиях повышения количества вредных выхлопов.

Мир

Видео захода колонны украинских танков в Бахмут появилось в Сети

Видео захода колонны украинских танков в Бахмут появилось в Сети

Местные жители стали свидетелями движущейся колонны танков Вооруженных сил Украины в город Бахмут.

Читать полностью
Эксперт Коновалов объяснил усиление группировки ВСУ в Бахмуте

Эксперт Коновалов объяснил усиление группировки ВСУ в Бахмуте

Бахмут (бывший Артемовск) имеет ключевое значение для хода специальной военной операции (СВО) России, заявил директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Читать полностью

Общество

Пригожин назвал

Пригожин назвал "Фонтанку" пристанищем предателей Родины и диверсантов

Издание "Фонтанка" нельзя считать объективным СМИ, поскольку оно активно отрабатывает антироссийску﻿ю риторику и выступало в качестве пристанища для таких предателей Родины, как журналист Денис Коротков. Об этом рассказал бизнесмен Евгений Пригожин.

Читать полностью

"Как из почки камень вылез": Шнур набросился с критикой русофоба Невзорова* в новом видеоклипе

Фронтмен группы "Ленинград", художник, общественный деятель Сергей Шнуров опубликовал новый клип, в котором объектом критики и насмешек стал сбежавший из России журналист и публицист Александр Невзоров (СМИ признано иноагентом на территории РФ).

Читать полностью

Новости