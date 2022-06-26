Жители Петербурга пожаловались на "лысый" газон в зонах отдыха

Петербуржцы обратились к Смольному с просьбой усилить уход за газоном в зонах отдыха. По словам горожан, сейчас многие газоны в парках кажутся "лысеющими", так как трава растет "островками" или вообще отсутствует. Все это негативно отражается не только на внешнем виде, но и на экологии города в целом.

Так, один из жителей Петербурга Сергей пожаловался на отсутствие травяного покрова в одном из парков Московского района.

"Газон — это когда растет трава", — констатировал петербуржец.

На необходимость восстановить газоны указывают и в Невском районе, и в Василеостровском.

Горожане подчеркнули, что требования восстановить газоны это не просто каприз, а жизненно необходимое для городской среды действие, особенно в условиях повышения количества вредных выхлопов.