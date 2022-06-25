Видео захода колонны украинских танков в Бахмут появилось в Сети

Местные жители стали свидетелями движущейся колонны танков Вооруженных сил Украины в город Бахмут. По меньшей мере шесть танков заехали на территорию населенного пункта с южной стороны.

В Сети и по Telegram-каналам уже разошлось соответствующее видео, которое было сделано несколько дней назад. Учитывая направление можно предположить, что эта бригада отступает из Северодонецка и Лисичанска.

Командование ВСУ стягивает все боеспособные подразделения в Бахмут, чтобы подготовится в тяжелым оборонительным боям. Населенный пункт является стратегически важным объектом, взятие которого откроет российским подразделениям и союзным войскам дорогу к "Донбасскому кольцу", в который входят Краматорск и Славянск. Именно поэтому Киев всячески пытается укрепить позиции, чтобы затормозить продвижение ВС РФ и союзных сил.

Стоит добавить, что на подступах к Бахмуту уже развернулись тяжелые бои в таких поселениях, как Клиновое и Покровское. Военный эксперт Борис Рожин рассказал, что штурм возглавляют бойцы "ЧВК Вагнера". Ранее они отличились в Попасной, где прорвали линию обороны ВСУ и помогли освободить город от радикальных элементов, открыв путь союзным войскам по нескольким направлениям.