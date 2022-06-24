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Жители Петербурга выступили против увеличения зарплат чиновников
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  • Опубликована сегодня в 13:17

Жители Петербурга выступили против увеличения зарплат чиновников

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил увеличить зарплату чиновникам. Законопроект получил одобрение в парламенте. "За особые условия труда" представители Смольного будут получать надбавку уже с 1 января 2023 года.

Отмечается, что теперь глава города будет получать семь окладов (ранее было пять). Другие чиновники и члены городской избирательной комиссии могут рассчитывать на прибавку до шести окладов. Государственные гражданские служащие — до восьми.

Как утверждает представивший законопроект Константин Сухенко, мера поможет привлекать более квалифицированные кадры для работы над будущим города. Такая риторика заставляет усомниться в том, насколько квалифицированные кадры работали на госслужбе до введения "новой зарплаты". В поддержку этого предположения говорит то, насколько "хорошо" чиновники справляются с обязанностями.

Сухенко также указал на то, что суммы прибавок не слишком большие. Доход градоначальника увеличится на 15 тысяч, а остальные будут получать около 6 в качестве прибавки. Однако такая информация идет в разрез с материалами журналистов "Информинга". Они отметили, что содержание представителей Смольного обойдется Петербургу в 9 млрд рублей. За "особые условия" труда сам Александр Беглов получит в десять раз больше, чем указал Сухенко, предполагают СМИ.

На новость о повышении дохода чиновников пользователи отреагировали отрицательно. Происходящее некоторые из них восприняли как "полную уверенность в своей безнаказанности", процветающую у чиновников. Некоторые иронично заметили: сейчас глава Смольного занимает низкую позицию в рейтинге губернаторов России, но прибавка определенно замотивирует его, и он займет предпоследнее.

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