Петербургские госкомбинаты не смогли противостоять частным предприятиям "друзей Беглова"

Городской комбинат "Рождественское" подал заявку на банкротство. В последнее время многие госкомбинаты не получают контрактов от Смольного, поэтому не могут продолжать работать. Чиновники заключают неформальные сделки с частными комбинатами, многие из которых нарушали СанПиН и антимонопольное законодательство. Все это происходит благодаря близкому другу губернатора — Александру Захватову, пишут СМИ.

"Рождественское" был одним из старейших комбинатов города. Ранее компания обслуживала Приморский, Фрунзенский и Калининский районы. Последний контракт комбинат заключил в 2018 году.

В этом же году проблемы начались у ряда предприятий отрасли. Последние партии соглашений подписали "КСП "Юность", "КСП Колпинского района". Количество договоренностей у "КСП Пушкинского района" постепенно падало, после 2018 года у "КСП Василеостровского района" был всего один контракт. В этот же момент нынешний градоначальник Александр Беглов стал врио губернатора Петербурга.

Проблемы стали более заметными после вмешательства Контрольно-счетной палаты. Специалисты провели инспекцию деятельности Управления социального питания. Позже выяснилось, что уволившаяся перед проверкой глава УСП не информировала органы о нарушениях частных комбинатов.

Примечательно, что в СМИ уже давно есть информация о возможных связях между чиновниками и комбинатом "Фирма Флоридан". И теперь именно "Фирма Флоридан" заменила "Рождественское" в Приморском районе.

После уволившейся экс-главы УСП Наталии Петровой ведомство возглавил Алексей Барабанщиков. Он предложил ряд реформ, в том числе и Единый стандарт качества питания. Нововведения позволили бы искоренить коррупционные элемент. Однако ему не удалось провести реформу. После резонансного интервью чиновника арестовали и уволили. Не исключено, что интересантом дела выступает "Фирма Флоридан".

Позже выяснилось, что у компании были покровители. Например, невестка Александра Захватова — близкого друга и спецпредставителя градоначальника. Еще одним спецпредставителем Беглова является Марина Рудакова. Она возглавила совещание по питанию на грядущий учебный год, и в СМИ ее называют крупным интересантом ситуацию в соцпите Петербурга.

Таким образом комбинат "Рождественское" стал еще одним представителем рынка, который был обанкрочен, видимо, намеренно. Несмотря на повсеместные проблемы в отрасли, губернатор Александр Беглов продолжает винить в происходящем некие "криминальные и полукриминальные структуры". Хотя на самом деле, наиболее вероятно, ответственность лежит на приближенных самого Беглова.