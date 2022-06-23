Пригожин назвал "Фонтанку" пристанищем предателей Родины и диверсантов

Издание "Фонтанка" нельзя считать объективным СМИ, поскольку оно активно отрабатывает антироссийскую риторику и выступало в качестве пристанища для таких предателей Родины, как журналист Денис Коротков. Об этом бизнесмен Евгений Пригожин рассказал в ответе на запрос новостного портала URA. ru.
Сотрудники издания обратились в пресс-службу "Конкорд" с просьбой прокомментировать статью "Фонтанки" о причастности бизнесмена к деятельности дискуссионного клуба движения "Киберфронт Z". Пригожин пояснил, что действительно выделил патриотической организации помещение своего ресторана для работы, и считает их "отличными ребятами", которые помогают бороться с нацизмом.
"Правда ли я отдал его сейчас под "Киберфронт"? Абсолютно верно. Это классные ребята, как и "Город перемен", Медиахолдинг "Патриот" и другие патриотические организации, которые помогают своей Родине победить нацистов и одержать победу в великой войне XXI века, войне России со злом, и также очистить свой город от скверны", - заявил бизнесмен.
При этом Пригожин напомнил, что "Фонтанка" неоднократно выпускала статьи, очерняющие Россию и все что с ней связано. Их подготавливали такие журналисты, как Денис Коротков и многие другие, ранее работавшие в СМИ русофобы.
"В отношении Короткова подавалось множество заявлений о возбуждении уголовных дел в правоохранительные органы РФ, поскольку есть свидетели, что вся информация, в которой он поливал грязью российских добровольцев, финансировалась ИГИЛ* (террористическая организация. Запрещена на территории РФ). Именно они платили Короткову за публикацию материалов, и большой вопрос, не платили ли они эти деньги "Фонтанке" для того, чтобы дискредитировать русских патриотов, которые и тогда и сейчас находятся на защите интересов нашей Матери-Родины", - напомнил Пригожин.
Он также добавил, что "Фонтанка" на ряду с "Новой газетой"** и "Эхом Москвы"** стала пристанищем для предателей Родины, действующих в интересах других государств. Издания, по мнению Пригожина, стали треугольником российской пропаганды.
"Вместо того, чтобы гадить под себя, лучше бы они в Донбасс съездили, правда, их безопасность не гарантирую", - порекомендовал бизнесмен.
Предприниматель отметил, что в последнее время градус антироссийской риторики в прозападных СМИ значительно снизился. Этому помогло принятие соответствующих законов. Однако "Фонтанка" не может рассчитывать на звание объективного СМИ, уверен Пригожин.
*ИГИЛ — террористическая организация. Запрещена на территории РФ.
"Новая газета" и "Эхо Москвы"** - включены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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