"Как из почки камень вылез": Шнур набросился с критикой русофоба Невзорова* в новом видеоклипе

Фронтмен группы "Ленинград", художник, общественный деятель Сергей Шнуров опубликовал новый клип, в котором объектом критики и насмешек стал сбежавший из России журналист и публицист Александр Невзоров (СМИ признано иноагентом на территории РФ).

Новый трек музыканта получил название "Не Зорро". Шнуров в своей привычной манере высмеял образ Невзорова*, в котором он систематически предстает перед своей аудиторией. Рокер сравнил журналиста с "хладнокровной змеей" и задался вопросом, что же произошло с публицистом.

"Что случилось могиканин? Где твой вольный норов? Вышел как из почки камень господин Невзоров*. Как из жопы вылез глист и полез в другую", — посмеялся над журналистом Шнуров.

В припеве артист подчеркнул, что Невзорову* не удастся избежать позора, которым он себя покрыл, критикуя действия Вооруженных сил РФ (ВС РФ) в рамках проведения вынужденной спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

"Оказалось скоро, он совсем не Зорро. Не ускачет от позора гражданин "на Г" Невзоров*", — высказался музыкант.

Особое внимание лидер рок-группы "Ленинград" акцентировал на дружбе петербургского градоначальника Александра Беглова и покинувшего родину журналиста.

"Друг Беглова самый лучший, петербургский чингачгук. Нужно убежать из рашки для начала хоть куда, чтобы шутки про какашки сочинять свободно, да", — подытожил певец.

Напомним, ранее СМИ уже неоднократно писали о дружбе между Невзоровым* и губернатором его родного города Бегловым — публицист оказывал консультационные услуги управленцу перед губернаторскими выборами в 2019 году. Примечательно, что настолько близкие и доверительные отношения не спасли имущество журналиста на Финском заливе от ареста.

*Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.