Дон станет полноводным: Ростовская область предложила расчистить более 30 рек

На прошедшем недавно в Ростовской области заседании совета Донского бассейнового округа обсудили реализацию плана мероприятий по оздоровлению и развитию бассейна реки Дон. Сохранности реки, которая в последнее время стала мельчать, уделяется пристальное внимание властей — уже сейчас делается многое по спасению Дона в рамках дорожной карты, разработанной по инициативе губернатора Ростовской области Василия Голубева.
В Ростовской области благодаря финансированию уже реализуются 16 из представленных в карте 22 мероприятий. Как сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, ведется расчистка рек Ольховая и Глубокая, на очереди — расчистка рек Чёрная и Темерник. Но чтобы сделать Дон более полноводным — необходимы дополнительные усилия, поэтому Ростовская область внесла в план мероприятий предложения по расчистке 32 водных объектов.
Замруководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров также отметил важность инвентаризации гидротехнических сооружений.
"Также важная задача — это инвентаризация гидротехнических сооружений, потерявших своё назначение и находящихся в плохом техническом состоянии, а затем принятия решения об их ликвидации или восстановлении их эффективной работы", — отметил Вадим Никаноров.
Этому также уделяется внимание в Ростовской области, в частности, в ближайшие два года в регионе будут капитально отремонтированы восемь гидротехнических сооружений.
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