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  • Опубликована 21.06.2022 в 10:44

Ростовская область на ПМЭФ-22: главные итоги

На Петербургском международном экономическом форуме, который проходил в Северной столице с 15 по 18 июня, Ростовскую область представляла делегация во главе с губернатором Василием Голубевым. На форуме было подписано 14 соглашений, объем инвестиций в регион составит около 38 млрд рублей, что почти вдвое больше чем в прошлом году.

"На ПМЭФ-2022 Ростовская область заключила соглашений почти на 38 млрд рублей. Наши партнеры в очередной раз подтвердили, что они готовы заходить в Ростовскую область, они видят в этом интерес. В этой ситуации они видят новые возможности. Правительство области будет обеспечивать им поддержку, создавать условия для успешной реализации проектов, — сообщил Василий Голубев.

В частности, было подписано соглашение о сотрудничестве с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) о развитии дистанционных форм обучения. Также достигнута договоренность о сотрудничестве с Белгородской областью, что немаловажно, учитывая выросший между регионами товарооборот.

На площадке форума также было подписано инвестиционное соглашение — "ЮгСтройИнвест-Дон" готов вложить 22 млрд рублей в строительство 13 высоток в пойме Дона. Благодаря проекту в регионе будет создано более 2 тысяч рабочих мест. А при инвестиционной поддержке компании "ВТД ТД" на территории Мясниковского района будет построен производственно-логистический комплекс для мясопереработки и хранения продукции.

Также "ПраймТелеком Юг" планирует вложить 700 млн рублей в развитие телекоммуникационной инфраструктуры в регионе. Василий Голубев отметил, что новое соглашение поможет обеспечить удаленные поселения устойчивой мобильной связью.

Авиакомпания "Азимут" подписала соглашение с правительством Ростовской области — скоро в аэропорту "Платов" появится ангарный комплекс для техобслуживания самолетов.

Губернатор Василий Голубев также сообщил, что удалось договориться с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером о расширении программы газификации в регионе.

"Программу пополнили еще 65 межпоселковых газопроводов. Их строительство позволит дополнительно газифицировать 130 населенных пунктов в Ростовской области, то есть в полтора раза больше, чем изначально планировалось", — подчеркнул Василий Голубев.

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