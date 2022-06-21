Иноагент Невзоров* нашел Украине новых неожиданных "союзников"

Журналист-иноагент Александр Невзоров* осел на украинских берегах и сразу включился в работу на своих новых хозяев, найдя Незалежной неожиданных "союзников".

Получив украинское гражданство, журналист не изменил свей русофобской стезе — Невзоров* по-прежнему ненавидит свою бывшую родину и всячески её порочит, сравнивая Российскую Федерацию с "обезьяной", а патриотично настроенных граждан — с "фантастическими тварями" и "тварями, способными дышать лишь дерьмом".

Отрабатывая методички украинской пропаганды, Невзоров* нашел Незалежной неожиданных "союзников", которые якобы также ненавидят Россию. Как ни странно, но ими, по версии Невзорова*, оказались коренные жители Северной Америки.

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"Племена североамериканских индейцев заявили о своей любви к Украине, о восхищении ее силой и мужеством и о уверенности в ее победе. Об этом статья Американского новостного портала. Я нахожусь на постоянной связи с несколькими семьями племени в резервациях Оклахомы и могу подтвердить, что — да, для них Россия отныне — та самая "земля мертвецов", которая ненавидит живых и саму жизнь. По моим данным, сейчас уже сколотилась впечатляющая компания из яростной молодежи Кайова и Команчей, которая собирается в Украину за скальпами путинских орков", - написал русофоб в ленте своего Telegram-канала.

Правда, видимо Невзоров* плохо учился в школе и не знает, как "прекрасно" на самом деле жилось коренным жителям Североамериканских Штатов в резервациях, и как с ними обошлись в свое время "белые люди".

Очевидно, что подобные сравнения журналиста сильно передернуты: российские военные проводят военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Народ там, в отличие от "краснокожих", не травят "огненной водой", не отправляют в резервации и не лишают земли. Но это не смущает Невзорова* и не мешает ему тиражировать очередной украинский фейк о том, что весь мир поддерживает фашистский режим нынешней Рады.

Ранее в прессе писали о близкой дружбе между русофобом Невзоровым* и губернатором Петербурга Александром Бегловым. Журналист оказывал будущему градоначальнику существенную помощь во время предвыборной кампании, однако даже такие близкие отношения не спасли имущество Невзоров* от ареста в рамках уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС России. Помимо того, градоначальник оказывает протекцию рекламному бизнесу журналиста-русофоба в петербургском метро.

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