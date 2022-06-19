Бахмут (бывший Артемовск) имеет ключевое значение для хода специальной военной операции (СВО) России, заявил директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.
По этой причине Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящий момент интенсивно стягивают в Бахмут свои подразделения, готовясь к решающему бою за этот значимый город. Чуть ранее в прессе распространяли новость о том, что ВСУ, напротив, уводят формирования из данного населенного пункта. Однако вскоре такие сообщения опровергли действующие на месте военные корреспонденты.
Ротации украинских войск в городе не наблюдается, командование ВСУ направляет сюда свои лучшие подразделения, укрепляя позиции. Усиление потенциала армии противника на данном направлении обусловлено, вероятно, присутствием бойцов "ЧВК Вагнера", которые уже добились значительных успехов на других фронтах СВО. Так, "вагнеровцы" сыграли ключевую роль в освобождении Попасной.
По словам Ивана Коновалова, предпринимаемые украинским командованием усилия не помогут удержать город.
"Бахмут, он же Артемовск, в любом случае будет взят союзными войсками ДНР, ЛНР и войсками Российской Федерации, поскольку его стратегическое значение важно для решения общей задачи как по лисичанской группировке, которая остается после того, как Северодонецк уже фактически пал, так и по славинской и краматорской группировкам", — объяснил эксперт.
Коновалов уверен, что освобождение Бахмута создаст для противника массу проблем. Регион слишком значим для дальнейшего развития событий.
"Этот город имеет серьезное значение, во-первых, для перекрытия коммуникаций, а во-вторых, в силу своего особого расположения, для контроля за большой территорией. Поэтому естественно, что за этот город идет такая большая битва", — заключил эксперт.
Прорыв российских войск в районе Бахмута откроет путь к центральной части региона. По этой причине украинские силы, как ожидается, будут сражаться здесь с таким же усердием, как до этого бились за Попасную.
Мы будто сражаемся сами с собой: боец "ЧВК Вагнера" рассказал об участии в спецоперации на Украине
Украинцы встали не на ту сторону конфликта из-за внешнего вмешательства в их дела, но скоро ситуация может измениться. Такого мнения придерживается сотрудник "ЧВК Вагнера", участвующий в спецоперации по защите Донбасса.
Иноагент Невзоров омерзительно высказался о будущем России — СМИ
Сбежавший из России журналист Александр Невзоров (включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) в очередной раз позволил себе омерзительную реплику в адрес населения страны.
Канал вице-губернатора Полякова в Telegram оказался не интересен петербуржцам
Комитет по транспорту, курируемый Кириллом Поляковым, попытался поднять рейтинги вице-губернатора, сообщив в социальных сетях о том, что у чиновника появился Telegram-канал.
Новоиспеченный украинец Невзоров* продолжает оскорблять русскую классическую литературу — СМИ
Сбежавший за границу иноагент Александр Невзоров* (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) заявил о "переоцененности" романа русского писателя Льва Толстого "Война и мир".