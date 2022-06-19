Эксперт Коновалов объяснил усиление группировки ВСУ в Бахмуте

Бахмут (бывший Артемовск) имеет ключевое значение для хода специальной военной операции (СВО) России, заявил директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

По этой причине Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящий момент интенсивно стягивают в Бахмут свои подразделения, готовясь к решающему бою за этот значимый город. Чуть ранее в прессе распространяли новость о том, что ВСУ, напротив, уводят формирования из данного населенного пункта. Однако вскоре такие сообщения опровергли действующие на месте военные корреспонденты.

Ротации украинских войск в городе не наблюдается, командование ВСУ направляет сюда свои лучшие подразделения, укрепляя позиции. Усиление потенциала армии противника на данном направлении обусловлено, вероятно, присутствием бойцов "ЧВК Вагнера", которые уже добились значительных успехов на других фронтах СВО. Так, "вагнеровцы" сыграли ключевую роль в освобождении Попасной.

По словам Ивана Коновалова, предпринимаемые украинским командованием усилия не помогут удержать город.

"Бахмут, он же Артемовск, в любом случае будет взят союзными войсками ДНР, ЛНР и войсками Российской Федерации, поскольку его стратегическое значение важно для решения общей задачи как по лисичанской группировке, которая остается после того, как Северодонецк уже фактически пал, так и по славинской и краматорской группировкам", — объяснил эксперт.

Коновалов уверен, что освобождение Бахмута создаст для противника массу проблем. Регион слишком значим для дальнейшего развития событий.

"Этот город имеет серьезное значение, во-первых, для перекрытия коммуникаций, а во-вторых, в силу своего особого расположения, для контроля за большой территорией. Поэтому естественно, что за этот город идет такая большая битва", — заключил эксперт.

Прорыв российских войск в районе Бахмута откроет путь к центральной части региона. По этой причине украинские силы, как ожидается, будут сражаться здесь с таким же усердием, как до этого бились за Попасную.