Канал вице-губернатора Полякова в Telegram оказался не интересен петербуржцам

Комитет по транспорту, курируемый Кириллом Поляковым, попытался поднять рейтинги вице-губернатора, сообщив в социальных сетях о том, что у чиновника появился Telegram-канал. Однако пиар-акция не сработала: за несколько дней на заместителя губернатора по вопросам инвестиций, транспорта, инноваций и промышленности подписались всего 422 человека.
Судя по всему, деятельность "эффективного" руководителя из команды губернатора Петербурга Александра Беглова мало интересует петербуржцев. При этом те, кто все же обратил внимание на "рекламу" канала Полякова, упрекнули его за отсутствие возможности выразить мнение под публикациями чиновника — комментарии в Telegram отключены. А значит, подать предложение или выразить претензию горожане не смогут.
Из всех комментаторов, высказавшихся под публикацией Комитета по транспорту с предложением подписаться, лишь один человек сообщил, что готов следить за новостями Полякова, хоть такой формат ему не очень удобен.
Отсутствие внимания к вице-губернатору может быть вызвано его деятельностью в Комитете по транспорту. Чиновник предпочитал не замечать критику горожан, посвященной провальной транспортной реформе и регулярно рассказывал лишь о плюсах перехода на новую модель транспортного обслуживания.
При этом негативное отношение к Полякову может быть также вызвано с его деятельностью в прошлом. По данным СМИ, он имеет связи с представителями криминальных структур, ранее оказывая многим из них политическую поддержку. По мнению политолога Юрия Самонкина, назначение Полякова на пост вице-губернатора нанесет серьезный удар по репутации Беглова из-за связей чиновника с криминальным миром.
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