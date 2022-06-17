Администрация Северной столицы своим решением в одностороннем порядке разорвать соглашение по реновации бывшей промзоны "Горской" с "Мегалайном" ставит под сомнение репутацию Петербургского международного форума, заявил бизнесмен Геннадий Корупятник.
ПМЭФ стартовал в городе на Неве 15 июня в 25-й раз. В нем принимают участие не только главы российских регионов, но и делегации из дружественных стран. Однако вскоре стало известно, что власти Санкт-Петербурга отказались возводить рядом с поселком Лисий Нос современный IT-кластер по проекту "Мегалайна", решив перенести на территорию "Горской" яхт-клуб и, вероятно, построить там элитный жилой поселок.
Глава "Мегалайна" Геннадий Корупятник напомнил, что в прошлом году его компания заключила со Смольным соглашение о намерениях относительно бывшей промзоны, но в итоге городская администрация в одностороннем порядке отказалась сотрудничества. Корупятник подчеркнул, что такое решение стало серьезным ударом по репутации международного экономического форума. Он также уточнил, что "Мегалайн" продолжит бороться за проект, так как уже потратил на него примерно 250 млн рублей.
Мы будто сражаемся сами с собой: боец "ЧВК Вагнера" рассказал об участии в спецоперации на Украине
Украинцы встали не на ту сторону конфликта из-за внешнего вмешательства в их дела, но скоро ситуация может измениться. Такого мнения придерживается сотрудник "ЧВК Вагнера", участвующий в спецоперации по защите Донбасса.
Иноагент Невзоров омерзительно высказался о будущем России — СМИ
Сбежавший из России журналист Александр Невзоров (включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) в очередной раз позволил себе омерзительную реплику в адрес населения страны.
Новоиспеченный украинец Невзоров* продолжает оскорблять русскую классическую литературу — СМИ
Сбежавший за границу иноагент Александр Невзоров* (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) заявил о "переоцененности" романа русского писателя Льва Толстого "Война и мир".
Зеленского подвергли критике за предоставленное гражданство Невзорову
Украинцы не оценили широкий жест президента Владимира Зеленского, который выдал украинские паспорта "за заслуги перед страной" журналисту Александру Невзорову и его жене.