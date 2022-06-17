Корупятник: Смольный поставил под сомнение репутацию ПМЭФ беспрецедентным решением по "Горской"

Администрация Северной столицы своим решением в одностороннем порядке разорвать соглашение по реновации бывшей промзоны "Горской" с "Мегалайном" ставит под сомнение репутацию Петербургского международного форума, заявил бизнесмен Геннадий Корупятник.

ПМЭФ стартовал в городе на Неве 15 июня в 25-й раз. В нем принимают участие не только главы российских регионов, но и делегации из дружественных стран. Однако вскоре стало известно, что власти Санкт-Петербурга отказались возводить рядом с поселком Лисий Нос современный IT-кластер по проекту "Мегалайна", решив перенести на территорию "Горской" яхт-клуб и, вероятно, построить там элитный жилой поселок.

Глава "Мегалайна" Геннадий Корупятник напомнил, что в прошлом году его компания заключила со Смольным соглашение о намерениях относительно бывшей промзоны, но в итоге городская администрация в одностороннем порядке отказалась сотрудничества. Корупятник подчеркнул, что такое решение стало серьезным ударом по репутации международного экономического форума. Он также уточнил, что "Мегалайн" продолжит бороться за проект, так как уже потратил на него примерно 250 млн рублей.