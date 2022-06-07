Депутат Дмитриева: у Полякова при Беглове нет шансов улучшить сферу транспорта Петербурга

Назначение главы Комтранса Кирилла Полякова на пост вице-губернатора призвано продемонстрировать "преобразование" во власти. Это кадровое решение не имеет никакого отношения к положительным изменениям в сфере транспорта. Об этом заявила муниципальный депутат Светлана Дмитриева.
По ее мнению, именно при губернаторе Александре Беглове у Полякова нет никаких шансов на кардинальные изменения транспортного сектора Петербурга.
"Кого-то поставили, кого-то убрали, просто поменяли местами, чтобы людям казалось, что все прекрасно. Поляков все равно будет действовать с подачи Беглова, а у нас говорят: рыба гниет с головы. Поэтому даже если у нового вице-губернатора есть готовность к переменам, не факт, что он сможет их реализовать", - считает парламентарий.
Основная проблема транспортной реформы заключается в нехватке техники, пластиковых карт, заправок, отсутствия маршрутов, убеждена Дмитриева. Изменение маршрутов городского транспорта вызывает недоумение у людей. На линии выпускают мало транспорта, но чиновники убеждены, что его достаточно и больше не надо, отмечает парламентарий.
Чиновникам нужно проанализировать пассажиропотоки, чтобы иметь понимание о потребностях города в социальных маршрутах. А этим никто не занимается, констатирует Дмитриева. Ответственность за провал транспортной реформы депутат возложила на Комтранс и его главу Полякова.
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