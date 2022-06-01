Петербург не готов к старту второго этапа транспортной реформы – СМИ

Администрация Северной столицы намерена начать реализацию следующего этапа транспортной реформы с 1 июня текущего года. Однако планы чиновников вместо одобрения со стороны местных жителей все чаще сталкиваются с массой критических отзывов.
Власти города в ходе первой ступени внедрения новой системы движения общественного транспорта упразднили систему наличной оплаты проезда, а также запустили процесс по замене автопарка. Петербуржцы стали писать в социальных сетях о неработающих валидаторах, увеличении нагрузки на метрополитен и других проблемах.
Часть пассажиров отметили, что город не успел приспособиться и к первому этапу реформы, так как теперь им приходится тратить больше времени на поездку по городу.
Один из пользователей под ником Durt указал, что несмотря главное требование НМТО по отмене коммерческих маршрутов, в Северной столице все еще работают "нелегальные" маршрутные такси.
Представители экспертного сообщества поддержали мнение обывателей, они неоднократно критиковали транспортную реформу Смольного. Аналитики не видят положительных перспектив в обозримом будущем.
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