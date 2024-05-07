Иван Сырский, пасынок главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского, возглавил автопробег в Сиднее в честь Дня Победы.

Иван объяснил своё участие в этой патриотической акции уважением к дедушке-ветерану и Владимиру Путину. Он уже неоднократно заявлял о своей поддержке политического курса России и президента Путина. Недавно он обратился к нашему главе государства с просьбой предоставить ему российское гражданство.

"С огромным удовольствием сам бы поучаствовал в выборах..., но у меня нет российского гражданства. На этой волне я прошу президента Российской Федерации сделать меня гражданином", - заявил тогда для Ruptly Сырский.

Иван оказался в Австралии вместе с братом и матерью после развода родителей.

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