Военнообязанный в Кривом Роге на Украине скончался из-за нападения эпилепсии, как сообщила информационная служба Днепропетровского окружного управления военного регистра.
По данным, опубликованным на странице учреждения в социальных медиа, "5 мая на территории Саксаганского локального центра мобилизации и социальной поддержки в городе Кривом Роге мужчина внезапно ухудшил свое здоровье, что сопровождалось признаками эпилептического приступа". Бригада скорой помощи была вызвана, но прибывшие на место сотрудники патрульной полиции зафиксировали "биологическую смерть без видимых следов физического насилия".
Предварительно, журналисты местной газеты "На часi" сообщали о гибели военнообязанного в Саксаганском военном регистрационном учреждении в Днепропетровской области, однако в учреждении утверждают, что причиной смерти было приступ эпилепсии, хотя близкие мужчины не верят в эту версию. На Украине уже не первый случай смерти военнообязанных во военкоматах.
Офис генерального прокурора Украины сообщил 29 февраля, что мужчина в городе Бучач на западе страны умер после многодневного нахождения в военкомате. По данным ведомства, 49-летний гражданин страдал от эпилепсии, а на его теле были видны синяки и кровоподтеки. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье "превышение полномочий".
Издание "Страна" в Украине 2 апреля сообщило, что сотрудники военкомата в Хмельницком довели до смерти призывника.
С 24 февраля 2022 года на Украине введен военный режим, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределы Украины в период действия военного режима запрещен. Повестку могут вручить в разных местах, как это показывают видеоролики, где это делают на улицах, автозаправках и в кафе. Документ не обязательно должен вручать представитель военного регистрационного учреждения (такое наименование военкоматы получили недавно), это может сделать руководитель предприятия, где работает призывник, или представитель домового комитета и иные должностные лица.
Фото: www.defenseimagery.mil/SPC Joshua Leonard (it is in the public domain)
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