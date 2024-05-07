Президент Национального союза овцеводов Харон Амерханов сообщи, что вскоре баранина подорожает, причем на достаточно ощутимую сумму. Будущей осенью и зимой цены могут вырасти как минимум на 150-200 рублей за килограмм.

- Основная волна подорожания должна прийти где-то к концу лета - началу осени, - сообщил эксперт. - До конца года средняя стоимость баранины поднимется до 750 рублей. В некоторых регионах вполне может уйти и за тысячу.

На данный момент спрос на баранину превышает предложение. Несмотря на растущие запросы покупателей, поголовье овец не такое уж и большое - примерное количество составляет 20 миллионов. Именно поэтому такой вид мяса повышается в цене.

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