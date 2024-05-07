Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.05.2024 : 91,3124
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.05.2024 : 98,473
Баранина в России резко станет дороже
  1. Главная
  2. Общество
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:50

Баранина в России резко станет дороже

Президент Национального союза овцеводов Харон Амерханов сообщи, что вскоре баранина подорожает, причем на достаточно ощутимую сумму. Будущей осенью и зимой цены могут вырасти как минимум на 150-200 рублей за килограмм.

- Основная волна подорожания должна прийти где-то к концу лета - началу осени, - сообщил эксперт. - До конца года средняя стоимость баранины поднимется до 750 рублей. В некоторых регионах вполне может уйти и за тысячу.

На данный момент спрос на баранину превышает предложение. Несмотря на растущие запросы покупателей, поголовье овец не такое уж и большое - примерное количество составляет 20 миллионов. Именно поэтому такой вид мяса повышается в цене.

Источник фото: https://commons.wikimedia.org/commons.wikimedia.org/Crisco 1492 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

Мир

На Украине военнобязанный умер в военкомате

На Украине военнобязанный умер в военкомате

Военнообязанный в Кривом Роге на Украине скончался из-за нападения эпилепсии, как сообщила информационная служба Днепропетровского окружного управления военного регистра.

Читать полностью
Иван Сырский возглавил в Австралии автопробег в честь Дня Победы

Иван Сырский возглавил в Австралии автопробег в честь Дня Победы

Участие в этой памятной патриотической акции Сырский-младший объяснил долгом перед дедушкой-ветераном, а также из уважения к Владимиру Путину.

Читать полностью

Общество

Кристина Орбакайте бесплатно выступит в Кремле

Кристина Орбакайте бесплатно выступит в Кремле

Кристина планирует выступить на фестивале в честь Дня защиты детей 1 июня с песней Аллы Пугачевой "А знаешь, всё ещё будет" . Орбакайте отметила особо, что готова сделать эту поездку, даже если не будет заказов на дорогие корпоративы.

Читать полностью
Эксперт Шабалин: мошенники воруют деньги россиян через

Эксперт Шабалин: мошенники воруют деньги россиян через "Госуслуги"

Мошенники начали похищать деньги россиян через аккаунты на "Госуслугах".

Читать полностью

Новости