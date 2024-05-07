Юрий Солёнов, председатель всероссийской общественной организации "Союз отцов", рассказал RT о том, что в нашей стране бесплатное дошкольное образование для многодетных семей является востребованной мерой поддержки.
"Было бы замечательно, если бы многодетные семьи получали путёвки в детский сад вне очереди и без дополнительных проволочек. Это позволило бы им не беспокоиться о поиске дополнительных средств для оплаты пребывания ребёнка в детском саду", — подчеркнул Юрий Солёнов.
Он отметил, что семьи должны получать места в детских садах без лишних сложностей и бюрократии. И самое важное — эта услуга должна быть бесплатной.
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