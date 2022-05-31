Иноагент Невзоров омерзительно высказался о будущем России — СМИ

Сбежавший из России журналист Александр Невзоров (включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) в очередной раз позволил себе омерзительную реплику в адрес населения страны, сообщили СМИ.

Скандально известный русофоб поделился своим видением "ближайшего будущего" РФ. Невзоров беспочвенно назвал Россию "одичавшим пространством" и заявил, что она станет "страной ларьков и страной рабов".

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"Россия перед самой своей смертью. Россия самого ближайшего будущего будет редким трудно представимым кошмаром. Но другого пути ей, честно говоря, не оставлено. Это будет кровавая, гротескная, шизофреническая пародия на СССР. Россия окончательно преобразуется в одичавшее пространство, набитое суррогатами всего на свете, пропитанная кровью и слезами. Нашпигованная блюстителями скреп, фальшивыми пионерами, злобными православными ханжами, стукачами и жаждущими посадок врагов народа общественниками. Страна ларьков, страна рабов. В ней будет запрещено вообще все, а трендом основным станут нищета и злоба", - заявил иноагент.

Напомним, что Невзоров также оскорбил жителей Петербурга, назвав их "фантастическими тварями". Россиян-патриотов он и вовсе заклеймил "ошалевшими мухами".

Ранее СМИ обратили внимание на вероятные дружеские связи Невзорова и губернатора Северной столицы Александра Беглова. Журналист в 2019 году был консультантом политика и помогал ему во время предвыборной кампании, чтобы тот избрался на пост градоначальника. Однако Смольный предпочел удалить такого рода информацию из Сети.