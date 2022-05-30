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Беглов не вошел в ТОП-5 эффективных руководителей регионов
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  • Опубликована сегодня в 14:28

Беглов не вошел в ТОП-5 эффективных руководителей регионов

Неспособность губернатора Петербурга Александра Беглова продемонстрировать яркие репутационные кейсы обрушила его рейтинг. К такому выводу пришли аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций.

В опубликованном в Telegram-канале "Политолог Орлов" рейтинге глав регионов Беглов не смог выделиться на фоне лидеров в части эффективных политических инициатив. На вершине списка расположились мэр Москвы Сергей Собянин, главы Приморского края, Тюменской области, Хабаровского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.

На сегодняшний день не видно предпосылок, за счет которых Беглов мог бы улучшить свое положение. На этом фоне фигурирование петербургского градоначальника в различных антирейтингах, выглядит вполне закономерным.

В апреле сразу несколько рейтинговых агентств зафиксировали падение позиций градоначальника по ряду показателей.

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