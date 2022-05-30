Беглов не вошел в ТОП-5 эффективных руководителей регионов

Неспособность губернатора Петербурга Александра Беглова продемонстрировать яркие репутационные кейсы обрушила его рейтинг. К такому выводу пришли аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций.
В опубликованном в Telegram-канале "Политолог Орлов" рейтинге глав регионов Беглов не смог выделиться на фоне лидеров в части эффективных политических инициатив. На вершине списка расположились мэр Москвы Сергей Собянин, главы Приморского края, Тюменской области, Хабаровского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.
На сегодняшний день не видно предпосылок, за счет которых Беглов мог бы улучшить свое положение. На этом фоне фигурирование петербургского градоначальника в различных антирейтингах, выглядит вполне закономерным.
В апреле сразу несколько рейтинговых агентств зафиксировали падение позиций градоначальника по ряду показателей.
Международный эксперт озвучил итоги первых двух месяцев спецоперации по денацификации Украины
Международный эксперт и журналист Аббас Джума проанализировал итоги 60 дней российской спецоперации.
Военный эксперт Краснов пояснил, с чем связано особое внимание Генштаба ВСУ к "вагнеровцам"
Неожиданное появление информации о переброске 200 бойцов "ЧВК Вагнера" в район села Новобахмутовки появилось в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На чем лучше не экономить при покупке матраса?
Хороший ортопедический матрас может в корне поменять вашу жизнь, в разы повысить комфорт сна, улучшить настроение и подарить полноценный отдых телу. В последнее десятилетие на рынке матрасов появились сотни различных моделей, десятки отечественных и зарубежных производителей, которые предлагают продукцию всех ценовых категорий. Можно ли в подобном разнообразии найти нечто доступное, не жертвуя качеством и сроком службы? Давайте попробуем разобраться, на чем же можно экономить при покупке ортопедического матраса, а на чем лучше не скупиться.
Китайский "фейкозащитник" Сталинграда, или Как китайцы оказались во Франции в 1917 году
Пару недель назад в Интернете появилось видео, на котором, если верить заголовку, показана "китайская версия битвы за дом Павлова в Сталинграде".