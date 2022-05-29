Беглов проигнорировал нехватку социальных объектов в Петербурге при подведении итогов развития города

Продолжая подводить итоги в честь Дня города, губернатор Александр Беглов рассказал о развитии здравоохранения, массового спорта и социальной защиты в Санкт-Петербурге. Однако местные жители не согласились с позицией градоначальника.
Несостоятельность заявлений главы Северной столицы продемонстрировала пандемия коронавируса. Врачи и пациенты столкнулись с рядом проблем. В частности, медики, работающие с COVID-19, так и не дождались своих выплат, а горожане толпились в очередях в поликлиниках и не могли нормально закрыть больничные.
Кроме того, горожане негативно оценили темпы строительства новых школ и детских садов. Социальная инфраструктура попросту не успевает за возведением нового многоэтажного жилья.
Беглов рассказал, что петербургское образование — это высокотехнологичное оборудование, современные форматы обучения и лучшие педагогические кадры. Однако выпускники местных вузов не спешат оставаться в Северной столице, уезжая за перспективной работой в Москву и другие города России.
На этом фоне петербуржцы с иронией отмечают, что "слоенный пирог" развития города, о котором говорил губернатор, далек от идеала. Однако сам Беглов предпочитает игнорировать системные проблемы как в своих отчетах, так и в принятии управленческих решений.
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