В соцсетях начался флэшмоб петербуржцев: "Беглов, уходи!"

Жители Петербурга 27 мая празднуют очередной день города. Пользователи Сети запустили флэшмоб с идеей лучшего подарка — петербуржцы требуют отставки губернатора Александра Беглова.

Ряд праздничных событий пройдет в Петербурге 27 мая. Горожане считают, что ничто не сможет им поднять настроение так, как отставка Беглова. Ведь очередной праздник проходит на фоне разрухи и многочисленных провалов градоначальника.

За время работы губернатором Беглов успел лишить Северную столицу многочисленных исторических объектов, одобрил застройку районов однотипными жилыми комплексами. Горожане отмечают, что порядком в городе и не пахнет. В связи с этим петербуржцы публикуют в соцсетях призыв — "Беглов, уходи!".