Трагедия с отравлением пациентов барием стала крупнейшим ЧП за последние несколько лет в Северной столице

Экспертное общество назвало инцидент со смертельным отравлением пациентов "Городского консультативно-диагностического центра №1" барием крупнейшим происшествием в медицинской сфере Северной столицы за последние несколько лет.
Массовое отравление барием в Санкт-Петербурге вызвало общественный резонанс, а также стало причиной внимания журналистов и экспертного сообщества. На данный момент известно, что в результате ЧП погибли восемь человек после проведенного рентгенологического исследования желудка с введением препарата бария. Трагедия произошла в период с декабря прошлого года по январь текущего. Процедура, при соблюдении всех мер со стороны медиков, является безопасной.
"Самое трагичное, что здесь нет какого-то, я даже не знаю, как выразиться корректно, когда человек приходит на рутинное диагностическое исследование, заботясь о своем здоровье, и когда ему назначают достаточно безопасный препарат, и погибать нелепо, особенно по чьему-то недогляду. Но одновременно у меня нет никаких сомнений, что ни у кого из медицинских работников, в том числе и тех, кто уже сейчас находится под следствием, никакого умысла не было на причинение смерти или вреда здоровью", — заявила управляющий партнер Адвокатского бюро "ONEGINGROUP — Медицинская адвокатура" Ольга Зиновьева.
Первые случаи о жертвах стали известны еще в декабре. Однако команда губернатора Александра Беглова не спешила на них реагировать. Так, председатель петербургского Комздрава Дмитрий Лисовец выступил с соответствующим заявлением только 28 января 2022 года после задержания главврача медицинского учреждения Евгения Попова.
Смольный не стал проводить служебных проверок для того, чтобы разобраться в случившемся, а лишь порекомендовал больницам не использовать вещества, опасные для жизни пациентов. Позже выяснилось, что медицинская организация закупила летом прошлого года опасный промышленный барий вместо необходимого контрастного вещества.
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