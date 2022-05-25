Для рекультивации промзоны "Горская" в Петербурге разработана отдельная логистическая схема

Инвестиционный проект рекультивации промзоны "Горская" под Сестрорецком создаст новые возможности для пассажирского и грузового транспортного сообщения в Приморском и Курортном районах Санкт-Петербурга.
Проект рекультивации промзоны "Горская" в Санкт-Петербурге, который будет представлен на ПМЭФ-2022 предусматривает создание высокотехнологичных рабочих мест для IT-специалистов и малой промышленности в формате Industrial Light. Как сообщают "Сенсаций.Нет", это означает, что существующую транспортную доступность необходимо увеличивать в разы.
Однако проектировщики предусмотрели будущую схему движения. Об этом рассказали представители компании "Мегалайн" на пресс-конференции, прошедшей 25 мая на площадке медиагруппы "Патриот".
"В настоящее время разрабатывается транспортный каркас территории, для выполнения которого проведены исследования текущих транспортных потоков локации, а также налажено взаимодействие с АО "Третий парк"- лидером пассажирских перевозок Санкт-Петербурга, земельный участок которого расположен в границах промзоны", — сообщил лидер проекта развития промзоны "Горская" Олег Избяков.
Еще одной немаловажной составляющей частью транспортной инфраструктуры должна стать платформа "Горская" расположенная в зоне шаговой доступности существующей промзоны.
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