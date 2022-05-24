Беглов под давлением согласился связать Петербург и Мариуполь статусом побратимства

Губернатор Санкт-Петербурга вынужденно принял решение о присвоении Северной столице и Мариуполю статуса побратимства. Градоначальник не хотел соглашаться, но активисты и Москва не оставили ему выбора.
Смольный под руководством губернатора Белова сообщил, что в ближайшее время статус побратимства свяжет Мариуполь и Петербург. Соответствующее решение приняли в ходе телефонного разговора глава Северной столицы и руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, а также глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.
"Санкт-Петербург и Мариуполь — города с мощнейшим промышленным потенциалом и портовой инфраструктурой. Сегодня Мариуполь переживает сложный этап, и мы готовы оказать содействие в его возрождении, установить отраслевые связи между предприятиями, наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры", — заявил Беглов.
Ранее Беглов игнорировал инициативу установить статус побратимства между Петербургом и Луганском, автором которой выступал социолог Максим Шугалей. В данном случае общественники, "КиберФронт" и Москва не оставили Беглову выбора.
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