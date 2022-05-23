Ректор Сколтеха Кулешов рассказал о перспективах российской науки на фоне санкций

Сколтеху важна не национальность профессоров, а их опыт работы в передовых международных университетах, заявил ректор российского технологического вуза Александр Кулешов.
Профессор прокомментировал ситуацию, связанную с оттоком специалистов, в том числе, иностранцев, из России. По его словам, тотального бегства не наблюдается. Однако некоторые ученые все же сменили место работы на Кембридж и другие заведения, сообщает "Коммерсантъ".
В условиях санкций перед российской наукой открываются новые перспективы. Справиться с оттоком специалистов, с которым столкнулся и Петербург, поможет развитие инфраструктуры, где молодые айтишники и ученые смогут создавать высокотехнологичные и передовые продукты.
Ожидается, что такая точка притяжения для IT-специалистов появится на берегу Финского залива неподалеку от Сестрорецка. Журналисты рассказали о планах компании "Мегалайн" рекультивировать бывшую промзону "Горская" и сделать из депрессивной территории современный IT-кластер и малую промышленную зону. Проект подарит Петербургу почти 17 500 новых рабочих мест.
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