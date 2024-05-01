Данные Международной организации виноградарства и виноделия показали, что в мире стали меньше пить вино. Количество употребленного напитка упало до показателей 1996 года. В списке стран, которые стали меньше покупать вино, Россия находится на седьмом месте.
Для сравнения: в 2022 году в мире было куплено 21,7 миллиарда литров вина, тогда как в 2023-м - только 22,1 миллиарда литров. Основной причиной снижения спроса эксперты называют энергокризис. Он вызвал существенный рост стоимости напитка во многих странах.
На первом месте по потреблению стоит США, однако и там определили уменьшение - на три процента, а общий объем составил 3,3 миллиарда литров. Второе и третье места заняли французы и итальянцу - 2,4 миллиарда и 2,2 миллиарда литров соответственно. Россия же сумела охватить лишь 860 миллионов литра вина. В этом случае речь идет о повышении потребления: это на три процента больше, чем в 2022 году.
Источник фото:
flickr.com/ Colin (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Украина вновь просит ЕС о помощи: дело касается защиты газохранилищ
Украина просит Евросоюз защитить газохранилища страны от обстрелов
Пентагон может остаться без вооружения: поставщики требуют особенные условия
Такие контракты поставщики стараются отсеивать.
В России намерены увеличить МРОТ
Благодаря этому власти намерены повысить качество жизни граждан страны.
Блинкова: плановая индексация повлияет на повышение тарифов ЖХК
Эксперты определили разницу повышения в каждом из регионов страны.