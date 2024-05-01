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Мировое потребление вина достигло рекордного минимума за последние 28 лет
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:54

Мировое потребление вина достигло рекордного минимума за последние 28 лет

Данные Международной организации виноградарства и виноделия показали, что в мире стали меньше пить вино. Количество употребленного напитка упало до показателей 1996 года. В списке стран, которые стали меньше покупать вино, Россия находится на седьмом месте.

Для сравнения: в 2022 году в мире было куплено 21,7 миллиарда литров вина, тогда как в 2023-м - только 22,1 миллиарда литров. Основной причиной снижения спроса эксперты называют энергокризис. Он вызвал существенный рост стоимости напитка во многих странах.

На первом месте по потреблению стоит США, однако и там определили уменьшение - на три процента, а общий объем составил 3,3 миллиарда литров. Второе и третье места заняли французы и итальянцу - 2,4 миллиарда и 2,2 миллиарда литров соответственно. Россия же сумела охватить лишь 860 миллионов литра вина. В этом случае речь идет о повышении потребления: это на три процента больше, чем в 2022 году.

Источник фото:

flickr.com/ Colin (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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