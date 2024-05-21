Госсекретарь США заявил, что Вашингтон начнёт координировать санкционную политику с партнёрами в ЕС и других регионах против Поднебесной в связи с поставками, помогающими Москве укреплять военную промышленность. Об этом он сообщил в ходе слушаний в Сенате по иностранным делам.

"Мы ввели санкции против 100 структур Китая, которые были вовлечены в поставки двойного назначения и подсанкционной продукции. Мы будем и дальше работать над координацией усилий с партнёрами из Европы и другими союзниками", — рассказал Блинкен.

Госсекретарь также подчеркнул, что КНР, в отличие от Тегерана и КНДР, не предоставлял Москве вооружения, однако поставлял достаточно иной продукции для укрепления российского ОПК.

Фото: flickr.com/U.S. Embassy Nigeria (Public Domain)