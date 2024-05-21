Автоэксперт Иван Зенкевич высказал мнение, что новая модель автомобиля "Волга" К30, представленная на выставке в Нижнем Новгороде, не превосходит "Жигули" и похожа на китайские автомобили.
Однако специалист отметил, что производство положительно скажется на работе завода и местной экономике, так как позволит сохранить рабочие места и налоговые поступления. Зенкевич также выразил надежду, что цена новой "Волги" будет ниже, чем у китайских аналогов, сообщает News.Ru.
Фото: flickr.com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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