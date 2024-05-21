Германия считает, что Зеленский остаётся президентом Украины, несмотря на истечение срока полномочий, и ожидает, что выборы должны пройти после отмены военного положения. Об этом заявила министр Анналена Бербок на пресс-конференции с Дмитрием Кулебой в ходе визита в Киев.

"Владимир Зеленский является легитимным президентом Украины. И задачи мы будем решать вместе, будем сопровождать реформы на Украине. По конституции во время военного положения нельзя проводить выборы. Это записано и в Основном законе ФРГ, только спустя шесть месяцев после войны можно провести выборы", — рассказала она.

Пресс-конференцию транслировал МИД Украины. Сейчас в стране обсуждают вопрос о легитимности власти при отсутствии выборов. В частности, депутат Дубинский заявил, что полномочия Зеленского истекли 21 мая, а легитимного способа продлить их нет. Экс-посол Украины Вадим Пристайко признал, что и западные партнёры Киева обеспокоены завершением срока полномочий Зеленского. Сам Зеленский считает, что срок ещё не истёк.

Фото: commons.wikimedia.org/Stefan Kaminski (photography), Annalena Baerbock (full rights of use), (Creative Commons Attribution 4.0 International)