У Пентагона возникли трудности с заключением контрактов на закупку оружия. Цель ведомства - пополнение собственных армейских складов, при это в последствии оружие пойдет на поддержку украинских войск.

Во время доклада контрольно-бюджетного управления страны (GAO) эксперты отметили, что военные надеялись подписать долгосрочные контракты на закупку. В списке - пять типов вооружения, поставляемые Киеву. Однако контрагенты не соглашаются на фиксированные цены.

- Представители министерства обороны и подрядчиков сообщили GAO, что сталкиваются с трудностями в реализации, - говорится в сообщении.

Есть и другие проблемы: в перечисленном списке проблемы, связанные со сроками поставок, устаревание запчастей, а также ограничения, вводимые поставщиками.

Источник фото: commons.wikimedia.org /mariordo59 (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)