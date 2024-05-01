У Пентагона возникли трудности с заключением контрактов на закупку оружия. Цель ведомства - пополнение собственных армейских складов, при это в последствии оружие пойдет на поддержку украинских войск.
Во время доклада контрольно-бюджетного управления страны (GAO) эксперты отметили, что военные надеялись подписать долгосрочные контракты на закупку. В списке - пять типов вооружения, поставляемые Киеву. Однако контрагенты не соглашаются на фиксированные цены.
- Представители министерства обороны и подрядчиков сообщили GAO, что сталкиваются с трудностями в реализации, - говорится в сообщении.
Есть и другие проблемы: в перечисленном списке проблемы, связанные со сроками поставок, устаревание запчастей, а также ограничения, вводимые поставщиками.
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