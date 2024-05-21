Госсекретарь США заявил, что гибель в авиакатастрофе Эбрахима Раиси принесла пользу народу Ирана и миру в целом.

"Памятуя об ужасающих деяниях, к которым причастен Раиси как судья и президент, и… не может иметь отношение более, да. Иранскому народу стало лучше", — ответил чиновник на вопрос сенатора Круза о том, лучше ли миру после смерти Раиси.

Блинкен подчеркнул, что в Штатах не оплакивают иранского президента и не стали бы объявлять в ООН минуту молчания. При этом Госдеп опубликовал соболезнования в связи с гибелью лидера Ирана.

Вертолёт, перевозивший президента и министра иностранных дел, потерпел крушение на северо-западе республики. Делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси и Ильхам Алиев участвовали в открытии гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию "Худаферина" на реке Аракс.

Фото: flickr.com/U.S. Embassy and Consulates in Canada (Public Domain)