Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам проголосовало за члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама, генерала армии То Лама на должности нового президентом страны, сообщает портал VnExpress.

Избранному главе государства То Ламу 66 лет, практически всю трудовую деятельность генерал работал в органах министерства внутренних дел и министерства общественной безопасности, почти два десятка лет был на ключевых постах в управлениях и главках силовых ведомств, курировал подразделения политической защиты и контрразведки, в 2010 году был назначен заместителем министра общественной безопасности, а в 2016 году занял пост министра и был избран в состав политбюро ЦК компартии страны.

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