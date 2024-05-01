Новый законопроект с поправками в закон "О минимальном размере оплаты труда" уже готов для внесения в нижнюю палату парламента.
Глава комитета по труду Ярослав Нилов подготовил новый законопроект, благодаря которому минимальная оплата труда у россиян может стать выше. Теоретически, минимальная оплата труда может повыситься с 19,2 тысяч рублей до 30.
- В условиях санкционного давления необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения, - говорится в сообщении. - Следует установить МРОТ, способный обеспечить приемлемый уровень жизни как для самого работника, так и его детей.
Авторы законопроекта надеются таким образом вывести уровень жизни россиян на достойный уровень. Низкая же заработная плата активирует снижение спроса и замедляет рост ВВП, считают эксперты.
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RIA Novosti archive / Alexey Kudenko / Алексей Куденко (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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