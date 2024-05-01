Глава правления «Нафтогаза» Алексей Чернышев выступил с просьбой о защите украинских газохранилищ от обстрелов. С таким текстом он обратился у странам Евросоюза, сообщает издание Financial Times.

- Мы можем оказаться в ситуации, когда нам все равно понадобится больше противовоздушной обороны, - подчеркнул чиновник. - И страны ЕС, конечно, должны сыграть решающую роль в предоставлении помощи.

Чернышев также обратил внимание политиков на снижение цен на газ - оно будет возможно при безопасности газотранспортной системы, ведущей в Европу. Именно поэтому вариант защиты хранилищ - наиболее выгодный для Евросоюза, считает чиновник.

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