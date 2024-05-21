В июне 2024 года предстоит увеличение визового сбора для шенгенской визы на 10 евро, в результате чего сбор составит 90 евро. В связи с этим представители визовых агентств информируют туристов о возможности подать документы на визу по старой цене в 80 евро перед увеличением стоимости.

Это возможно для виз в Испанию, где можно забронировать места в первые дни июня через онлайн-систему, и для Франции, где запись ведется по телефону на конец мая и начало июня, хотя это и занимает много времени из-за высокого спроса.

В Москве уже невозможно подать на итальянский шенген по старым ценам, но в Санкт-Петербурге еще есть такая возможность. Для Греции, Венгрии и Португалии тоже доступна подача документов по старой цене для поездок с однократным шенгеном. Срок оформления виз может достигать 45 дней, особенно для Италии и Испании, сообщает Tourdom.Ru.

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