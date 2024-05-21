Эндокринолог Юлия Атаманова порекомендовала не употреблять более 120 мл комбучи в день, чтобы избежать проблем с пищеварением, таких как вздутие, диарея и метеоризм. Комбуча — это ферментированный напиток из чайного гриба, обладающий антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, сообщает Газета.Ру.
Однако он может быть опасен для людей с серьезными заболеваниями почек, легких, печени, слабой иммунной системой, а также для онкологических пациентов, ВИЧ-инфицированных и перенесших трансплантацию органов. Не рекомендуется употреблять напиток беременным, кормящим грудью женщинам и детям младшего возраста из-за наличия в нем небольшого количества алкоголя.
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