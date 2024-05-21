ASUS анонсировала первый Vivobook на платформе Qualcomm Snapdragon X, представляя доступную альтернативу серии ProArt. Новинка, Vivobook S 15, оснащена NPU с производительностью 45 TOPS, что делает его идеальным для работы с фото и графикой.
В линейке представлены две конфигурации: с 12-ядерным Snapdragon X Elite и 10-ядерным X Plus, причём младшая модель имеет меньше ядер и слабее видеочип. Обе версии включают 15,9-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2880×1620 и пиковой яркостью 600 нит.
Также в ноутбуке до 32 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти на SSD с PCIe 4.0.
Предзаказ на версию с Snapdragon X Elite начинается от $1299, с официальными продажами с 18 июня, в то время как детали о модели со Snapdragon X Plus и её стоимости пока не раскрыты, сообщает Wylsa.Com.
Фото: commons.wikimedia.org/Jacek Halicki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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