Lenovo обновила свои линейки ноутбуков Yoga и ThinkPad новыми моделями: Yoga Slim 7x и ThinkPad T14s Gen 6. Обе модели оснащены флагманскими процессорами Snapdragon X Elite.
Yoga Slim 7x имеет 14,5-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 90 Гц, яркостью до 1000 нит, и максимальной конфигурацией 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ постоянной памяти. Корпус этой модели имеет толщину 12,9 мм.
ThinkPad T14s Gen 6 предлагает 14-дюймовый экран, до 64 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флэш-памяти, а также разнообразные порты, включая USB, USB Type-C, HDMI и аудиоразъём. Цены стартуют от $1199 за Yoga Slim 7x и $1699 за ThinkPad T14s Gen 6, с началом продаж в июне, сообщает 4pda.
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