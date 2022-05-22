Как на Эверест: неудобства новых автобусов возмущают петербуржцев

Первый этап перехода к новой модели транспортного обслуживания (НМТО) начался в Петербурге 1 апреля. В адрес Смольного поступает большое количество жалоб от горожан, которых не устраивает отмена удобных коммерческих маршрутов, возросшее время ожидания транспорта, забитые салоны в "часы пик", проблемы с валидаторами и низкое качество автобусов.

Возмущенные петербуржцы оставляют гневные комментарии в официальном сообществе Комитета по транспорту Петербурга во "ВКонтакте". Количество жалоб не уменьшается, но чиновники реагировать на них не спешат.

"Больше часа стою, чтобы 65-го автобуса дождаться от Восстания в сторону Двинской. Вообще не реформа, а одно мучение. Сначала наладьте транспорт обычный, а потом убирайте маршрутки, а не наоборот", — написал один из пользователей Сети.

Другой комментатор отметил, что маршрутка № 9 была заменена на автобус № 78, который ходит по неудобному пути. Качество автобусов тоже вызывает вопросы. В задней части салонов невозможно находиться из-за жара, который исходит от двигателя. Сидячие места расположены высоко, забираться на них неудобно, а в проходах не развернуться.

"Марки автобуса не знаю. Такой небольшой, с двумя дверями. Это кошмар! В салоне только два сидения, на которые не надо взбираться как на Эверест. Проход настолько узкий, что два человека не могут разойтись. Для того, чтобы выпустить позади стоящего человека, люди вынуждены перепускать друг друга на улице. На задних сидениях невозможно сидеть из-за жары, которая исходит от мотора! И это еще на улице прохладно", — высказался житель Северной столицы о проблемах НМТО.

Петербуржцам не нравится, что автобусы при торможении издают неприятный скрип. Многие помнят, как в Смольном обещали, что НМТО сделает передвижения по городу гораздо комфортнее, однако на деле этого достичь не удалось.

Из-за нехватки общественного транспорта вырос интервал движения. Автобусы приходится долго ждать. В "часы пик" на остановках огромные очереди. Люди постоянно опаздывают на работу. Из-за набитых битком салонов пенсионерам и людям с ограниченными возможностями стало сложно пользоваться общественным транспортом.

Петербуржцы ранее раскритиковали ВК городской Комитет по транспорту за постоянный гул и дребезжание в новых автобусах. Многих также возмущает невозможность оплаты проезда наличными и сбои в работе валидаторов.