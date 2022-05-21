Баронесса де Людингаузен обеспокоена условиями аукциона на право аренды Конюшенного ведомства

Наплевательское отношение Смольного к памятникам культурного наследия увидели даже из Парижа. В частности, представительница знаменитого рода землевладельцев и промышленников Строгановых баронесса Элен де Людингаузен обратила внимание на судьбу Конюшенного ведомства.
Через своего представителя в России Людингаузен обратилась в Федеральную антимонопольную службу. Баронесса обеспокоена тем, как городские власти планируют найти историческому зданию арендатора по программе "Рубль за метр". Она попросила приостановить аукцион, пока ФАС не рассмотрит жалобу на вероятные нарушения в его условиях.
Напомним, что Людингаузен в 1990 году основала фонд, содействующий реставрации объектов культурного наследия. Организацией уже были восстановлены Строгановский дворец, несколько храмов и дворцов-музеев Северной столицы.
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