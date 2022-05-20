СМИ с недоверием отнеслись к обещанию Беглова закупить автобусы к третьему этапу транспортной реформы

Легитимность заявления губернатора Петербурга Александра Беглова о закупке автобусов к третьему этапу транспортной реформы вызвала сомнения у журналистов.

Глава Северной столицы посетил транспортную выставку, которая открылась 20 мая на Манежной площади и Кленовой улице. По его словам, к 15 июля в Петербурге "полностью заменят городской транспорт". Именно на этот период запланирован старт третьего этапа транспортной реформы.

Однако еще 19 апреля вице-губернатор Максим Соколов заявлял о возможном срыве этих планов. Он добавил, что Петербург не сможет закупить общественный транспорт в нужном объеме из-за блокировки субсидий из федерального бюджета.

СМИ связывают полярность мнений чиновников с отсутствием координации между Бегловым и его подопечными. В сложившейся ситуации обещания петербургского градоначальника выглядят сомнительными.

Транспортная реформа стартовала в Петербурге с 1 апреля. Второй этап ее реализации начнется 1 июня.

Проект уже успел отметиться проблемами с маршрутами и оплатой проезда. Плюс ко всему, большая часть новых автобусов, которые собирается закупить город, работают на СПГ, но Северная столица испытывает острый дефицит заправок для подобных транспортных средств.