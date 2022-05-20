СМИ: Беглов мог потратить на день рождения 10 млн рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, по сообщениям СМИ, 19 мая отметил свой 66 день рождения в итальянском ресторане Il Lago dei Cigni. Мероприятие могло обойтись главе Северной столицы в 10 млн рублей.

Авторы Telegram-канала "БАДЪ" заявили, что такая большая сумма может быть связана с тем, что губернатор позвал на мероприятие в дорогом заведении 100 человек, вручив каждому из них бутылку водки с собственным изображением.

Беглов мог потратить на аренду помещения около 1,5 млн рублей. Убранство, декор, ведущий, а также другие атрибуты, вероятно, обошлись главе Смольного еще в 2 млн рублей. В этот счет также стоит включить блюда и напитки для гостей.

Публицисты предположили, что губернатор мог накопить средства, откладывая их из зарплаты. По второй версии, столь шикарное торжество для Беглова могло произойти из-за "распродажи" госдолжностей через "помощника" Андрея Захватова.