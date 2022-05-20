СМИ: Беглов мог потратить на день рождения 10 млн рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, по сообщениям СМИ, 19 мая отметил свой 66 день рождения в итальянском ресторане Il Lago dei Cigni. Мероприятие могло обойтись главе Северной столицы в 10 млн рублей.
Авторы Telegram-канала "БАДЪ" заявили, что такая большая сумма может быть связана с тем, что губернатор позвал на мероприятие в дорогом заведении 100 человек, вручив каждому из них бутылку водки с собственным изображением.
Беглов мог потратить на аренду помещения около 1,5 млн рублей. Убранство, декор, ведущий, а также другие атрибуты, вероятно, обошлись главе Смольного еще в 2 млн рублей. В этот счет также стоит включить блюда и напитки для гостей.
Публицисты предположили, что губернатор мог накопить средства, откладывая их из зарплаты. По второй версии, столь шикарное торжество для Беглова могло произойти из-за "распродажи" госдолжностей через "помощника" Андрея Захватова.
Международный эксперт озвучил итоги первых двух месяцев спецоперации по денацификации Украины
Международный эксперт и журналист Аббас Джума проанализировал итоги 60 дней российской спецоперации.
Военный эксперт Краснов пояснил, с чем связано особое внимание Генштаба ВСУ к "вагнеровцам"
Неожиданное появление информации о переброске 200 бойцов "ЧВК Вагнера" в район села Новобахмутовки появилось в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"Полукриминальный товарищ": журналисты указали на связь Беглова с "решалой" Игорем Захватовым
Журналисты назвали "полукриминального товарища", о котором губернатор Петербурга Александр Беглов рассказывал депутатам ЗакСа во время выступления 28 апреля.
Шугалей задал Беглову неудобные вопросы о Санкт-Петербурге
Социолог Максим Шугалей задал крайне важные вопросы губернатору Санкт-Петербурга накануне его выступления в Заксобрании. Вопросы касались тем, которые в последнее время обсуждали все петербуржцы. Пока остается загадкой, ответит ли губернатор на них.