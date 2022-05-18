"Промедлений быть не должно": Шугалей рассказал о просьбах к Беглову помочь Луганску

Общественный деятель Максим Шугалей высказался об опоздании губернатора Александра Беглова с присвоением объявлением Санкт-Петербурга побратимом Луганской Народной Республики.
По словам Шугалея, он лично отправлял письмо Беглову с просьбами о помощи ЛНР и проявить инициативу в присвоении Петербургу статуса города побратима Луганска, однако чиновник никак не отреагировал на его слова. После этого он еще раз попробовал связаться с градоначальником, но вновь не получил ответа.
"11 мая, в своем письме на имя Губернатора, я попросил главу города о личной встрече для обсуждения инициативы, поскольку считаю, что в вопросе помощи братским народам Донбасса промедлений быть не должно. К сожалению, ответа пока не последовало", — рассказал общественник.
Ранее городом побратимом Луганска стал Нижний Тагил. Мэр города Владислав Пинаев и глава Луганска Манолис Пилавов подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве городов.
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