Беглов лишит Петербург парусного туризма

Власти Петербурга планируют перенести базирование спортивной общественной организации "Яхт-клуб Санкт-Петербурга" и детской парусной школы АНООДО "Академия парусного спорта" на территорию заброшенной промзоны "Горская". Данное решение может усугубить дефицит яхтенной инфраструктуры в городе на Неве.

Вопрос о перебазировании петербургского яхт-клуба и парусной школы был поднят по инициативе ПАО "Газпром". Его обсудили на совещании 23 марта с вице-губернатором Северной столицы Николаем Линченко. После этого соответствующие документы проекта получил губернатор Александр Беглов. Перенос марины может обойтись горадминистрации в 1,5 миллиарда рублей и, скорее всего, усугубит дефицит яхтенной инфраструктуры, передает Telegram-канал "Индекс перемен".

"Его реализация займет несколько лет, что негативно скажется на развитии яхтенного спорта", — заявил научный сотрудник института акватерриториального планирования "Ермак-Северо-Запад" Александр Уралов.

Напомним, что "Газпром" является инвестором развития порта "Геркулес" недалеко от "Лахта-центра". На этой же территории на данный момент строится международный парусный центр с мариной. Из-за этого необходимость возведения аналогичного объекта в "Горской" остается под вопросом.