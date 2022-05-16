Транспортная реформа усложнила передвижение туристов по Петербургу — депутат Рябоконь

Оплата проезда в наземном общественном транспорте остается одной из наиболее проблемных зон новой модели транспортного обслуживания, которую Смольный ввел с 1 апреля. Об этом заявил депутат Законодательного Собрания, сопредседатель штаба ОНФ в Петербурге Андрей Рябоконь.
По его мнению, необходимо дополнять и совершенствовать способы оплаты проезда. Для туристов, которые детально не знакомы с ситуацией, купить билет в одном месте и потом им воспользоваться становится непреодолимой задачей.
"Самому очень сложно в этой системе разобраться, не говоря уже о туристах, а еще если приезжают наши ближние друзья, та же Беларусь… Они приехали на выходные, и, конечно же, они готовы оплатить поездку в общественном транспорте, но должны понимать, как это сделать удобным и легким способом, а не сталкиваться потом с какими-то ситуациями. Комиссия, которая там берется, тоже выглядит не очень красиво, если мягко сказать", — поделился Рябоконь.
Спустя полтора месяца с введения транспортной реформы Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым так и не проделал качественной работы для того, чтобы устранить основные проблемы, в частности, сделать оплату проезда простой и доступной для всех граждан.
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