Администрация президента РФ отменила визит губернатора Петербурга

Встреча губернатора Петербурга Александра Беглова с президентом РФ Владимиром Путиным не состоится. Об этом сообщил Telegram-канал "Незыгарь brief".

Причины, по которым отменено запланированное совещание, в Администрации президента РФ не озвучили.

"На этой неделе в АП отменили плановые встречи с Бегловым и Эрнстом", — сообщили "Незыгарь brief".

Ранее, в конце апреля? российский лидер был в Петербурге с официальным визитом. Но и в тот раз Путин не встречался с Бегловым. Не было петербургского градоначальника и в Таврическом дворце на Шпалерной улице, где проходило заседание Совета законодателей, в котором принял участие президент.

По мнению экспертного сообщества, это указывает на негативное отношение федерального центра к Беглову.