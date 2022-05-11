Сброс токсичного снега в реки Петербурга плохо отразился на популяции корюшки

Халатность Комитета по благоустройству при организации в Петербурге уборки снега зимой сказалась на качестве воды в Неве. Это отразилось на популяции самой популярной рыбки в городе — корюшки.

Приход весны для петербуржцев всегда ассоциировался с фразой "корюшка пошла", тематическим праздником на Заячьем острове и лотками со свежей корюшкой, которую можно встретить почти на каждом углу. Однако в этом году жители Северной столицы с удивлением обнаружили, что достать любимую рыбку стало сложней, а если и получается, то по цене вдвое дороже. В прошлом году килограмм корюшки обходился в 350 рублей. В этом — 700 рублей.

В данном случае рост цен на корюшку объясним — на ценообразование влияет ее дефицит. Его можно было бы избежать, если Смольный чаще задумывался об экологии, а именно прекратил сбрасывать зимой грязный снег с реагентами в реку. Экологи предупреждали чиновников о негативных последствиях подобной практики, но их мнением пренебрегли.

При этом губернатор Александр Беглов все равно утверждает, что при нем в городе была реформирована система уборки улиц и она больше не вредит окружающей среде. Однако обмануть корюшку сложней, чем жителей Северной столицы: популяция рыбы сократилась из-за ухудшения качества воды.